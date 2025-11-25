F isico più asciutto e look street-style che sfida il tempo. Nelle immagini condivise su Instagram, Michelle Obama torna al centro della scena con una presenza scenica completamente rinnovata. Un servizio fotografico che sta incendiando il web, diviso tra rumors su Ozempic e pura ammirazione. Comunque ricordando a tutti che reinventarsi è un atto di libertà a qualsiasi età. Michelle Obama agli Stati Uniti: «Non siete pronti per avere una donna presidente» X Michelle Obama, il nuovo look. Dimagrita e rock. La ex First Lady torna sotto i riflettori. Con un nuovo, potentissimo shooting firmato da Annie Leibovitz, la fotografa americana classe 1949, nota per gli iconici ritratti delle celebrità più famose. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nello shooting di Annie Leibovitz, l’ex First Lady 61enne brilla di una nuova energia. Al netto delle solite polemiche, è la prova che reinventarsi è un atto di libertà a qualsiasi età