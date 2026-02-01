Ieri mattina è stato riaperto il Parco Ranghiasci, dopo lavori di riqualificazione che hanno ridato vita all’area verde. Sono stati completati interventi studiati e pianificati negli ultimi anni per migliorare la tutela e l’uso del parco. Ora tocca rendere il parco più accessibile e utilizzabile da tutti i cittadini.

È stato riaperto ieri mattina Parco Ranghiasci, segnando una tappa importante di un percorso articolato di interventi, studi e progettazione avviato negli ultimi anni per la tutela e la valorizzazione del parco storico. Tutto parte con la convenzione sottoscritta il 19 dicembre 2023 tra il Comune di Gubbio e la Provincia di Perugia (comproprietari del Parco), finalizzata alla realizzazione di interventi di riqualificazione per un importo complessivo di 213mila euro. Tra il 2024 e il 2025 è stato quindi realizzato un censimento completo delle 520 alberature presenti nei 16mila metri quadrati del parco, affidato all’agronomo forestale Mauro Frattegiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Porte aperte al Ranghiasci: "Il parco è stato rigenerato. Ora va reso più fruibile"

La Provincia ha annunciato che investirà 165mila euro per riaprire il Parco Ranghiasci a Gubbio.

