Parco Ranghiasci è tutto pronto | Dalla Provincia 165mila euro

La Provincia ha annunciato che investirà 165mila euro per riaprire il Parco Ranghiasci a Gubbio. L’oasi verde nel cuore della città sarà di nuovo accessibile al pubblico dal 31 gennaio. La riapertura era attesa da tempo, e ora i lavori sono quasi terminati. La data vicina fa sperare in una nuova vita per il parco, che negli ultimi anni aveva perso appeal. I cittadini si preparano a tornare a passeggiare tra gli alberi e a godersi gli spazi verdi nel centro storico.

È tornato a far parlare di sé il Parco Ranghiasci, l’oasi verde nel centro storico di Gubbio che sarà riaperta al pubblico il prossimo 31 gennaio. Un passaggio atteso, che consente di restituire alla città uno dei suoi luoghi più suggestivi, oggi nuovamente fruibile in condizioni di piena sicurezza e con scorci paesaggistici in parte inediti. L’impianto, costituito da Villino Marvaldi e il parco circostante, fu fortemente voluto da Francesco Ranghiasci Brancaleoni, rappresentante di una nobile famiglia eugubina. Dopo un periodo di abbandono intorno agli anni ‘80, la Provincia di Perugia ed il Comune di Gubbio acquistarono la proprietà del bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco Ranghiasci, è tutto pronto: "Dalla Provincia 165mila euro" Approfondimenti su Parco Ranghiasci Riqualificazione da 165mila euro in zona stazione Gubbio: il Parco Ranghiasci riapre il 31 gennaio dopo lavori di messa in sicurezza Il Parco Ranghiasci di Gubbio riapre al pubblico sabato 31 gennaio, dopo un periodo di chiusura per lavori di messa in sicurezza delle alberature. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Parco Ranghiasci Argomenti discussi: Parco Ranghiasci riapre il 31 gennaio: al via una nuova fase di tutela e valorizzazione; Parco Ranghiasci, è tutto pronto: Dalla Provincia 165mila euro; Parco Ranghiasci: la Provincia di Perugia, comproprietaria del bene con il comune di Gubbio, investe 165.000 euro; Parco Ranghiasci tornerà a splendere, il Luogo del Cuore di Gubbio vince bando FAI. Parco Ranghiasci, è tutto pronto: Dalla Provincia 165mila euroÈ tornato a far parlare di sé il Parco Ranghiasci, l’oasi verde nel centro storico di Gubbio che sarà riaperta al pubblico il prossimo 31 gennaio. Un passaggio atteso, che consente di restituire alla ... lanazione.it Riapre parco Ranghiasci: terminati gli interventi su 520 alberiRiapre sabato 31 gennaio parco Ranghiasci. Finora è rimasto chiuso per via degli interventi di messa in sicurezza legati allo stato di salute delle alberature. Un passaggio fondamentale, che consentir ... corrieredellumbria.it Parco Ranghiasci - La Provincia di Perugia, comproprietaria del bene con il comune di Gubbio, investe 165.000 euro. Presciutti: “La sinergia e la leale collaborazione fra enti, stella polare nel nostro agire quotidiano”. Leggi l'intero articolo: https://ww - facebook.com facebook Umbria, Gubbio, scorcio del Parco Ranghiasci. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.