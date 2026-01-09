Di chi è lo ‘Zanardi equestre’ ? | Fu commissionato dal Comune va reso fruibile ai cesenati

Giordani In quel giugno 1984 che torna prepotente in auge trascinando il ricordo di una delle più memorabili iniziative cesenati, ossia l’inaugurazione della " Piazza ritrovata " e la calata in città dei disegnatori più in voga del momento (tra cui Andrea Pazienza autore dello "Zanardi equestre" oggi al centro di un curioso contenzioso), l’assessore alla Cultura del Comune di Cesena era l’architetto Giordano Conti, che negli anni successivo è stato anche sindaco. Conti cosa ricorda di quell’anno? "Tanto per cominciare uno strepitoso coinvolgimento di pubblico che partecipò in massa all’inaugurazione della ‘piazza ritrovata’, così la battezzammo allora, ossia la piazza del Popolo liberata dalle auto e ripavimentata con ciottoli di fiume com’era alle origini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

