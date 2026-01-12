Manita della Juve alla Cremonese Spalletti sale al 3° posto e sgomita per un posto nella lotta Scudetto
Nella 20ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria significativa contro la Cremonese, vincendo con un punteggio di cinque a zero. La squadra di Spalletti, invece, si colloca temporaneamente al terzo posto, mentre gli altri big del campionato attendono i recuperi di Inter, Napoli e Milan. Questi risultati influenzano la corsa alle posizioni di vertice e alla lotta per lo scudetto.
Pokerissimo della Juventus alla Cremonese nel Monday Night della 20a giornata di Serie A: dilaga la Vecchia Signora e sale al 3° posto in classifica in attesa dei recuperi di Inter, Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
