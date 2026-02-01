ponte garibaldi mangialardi critica olivetti

Il Pd di Senigallia critica duramente il sindaco Olivetti. Dopo le parole del presidente Acquaroli sul Ponte Garibaldi, il partito aspetta ancora una risposta da Olivetti, che non si è fatto vedere per tutta la giornata. IDemocratici vogliono chiarezza e chiedono al primo cittadino di prendere posizione.

Il Pd punta il dito contro il sindaco Massimo Olivetti: "Ho atteso un’intera giornata, sperando che il sindaco di Senigallia sentisse il dovere di intervenire per difendere la propria comunità dalle dichiarazioni rese dal presidente Francesco Acquaroli sul Ponte Garibaldi. Un’attesa purtroppo vana. Nel corso della conferenza stampa di ieri, il presidente della Regione ha attribuito all’"opinione pubblica" senigalliese la pretesa di aggirare le regole e le norme vigenti. Un’accusa grave e ingiusta, rivolta indistintamente a un’intera comunità. I cittadini di Senigallia non chiedono scorciatoie né deroghe – afferma Mangialardi - chiedono semplicemente un progetto di ponte diverso, più sostenibile, più coerente con il contesto urbano e monumentale, più rispettoso della città e del suo equilibrio viario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco di Senigallia, Romano, critica duramente il presidente Acquaroli per aver deciso di commissariare i lavori sul Ponte Garibaldi senza ascoltare le esigenze della città.

Il Governatore delle Marche, Acquaroli, ha confermato che il progetto del Ponte Garibaldi non cambierà.

