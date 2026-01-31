Ponte Garibaldi Acquaroli | Non cambiamo progetto

Il Governatore delle Marche, Acquaroli, ha confermato che il progetto del Ponte Garibaldi non cambierà. Dopo l’incontro di ieri con i giornalisti, ha ribadito che l’opera seguirà il piano già stabilito, senza modifiche. La decisione arriva nonostante le richieste di alcuni enti e cittadini di rivedere il progetto. Acquaroli ha spiegato che mantenere i piani attuali è la strada migliore per rispettare i tempi e le risorse disponibili.

Ponte Garibaldi, Acquaroli chiude a un cambio di progetto. Ieri si è tenuto un incontro tra il Governatore e la stampa marchigiana, rappresentata dalle varie testate. Per la spiaggia di velluto, la domanda ha riguardato il ponte Garibaldi: "Il progetto del 2024 non è deciso esclusivamente da noi, ma è un progetto che rispetta le leggi - ha sottolineato il presidente Acquaroli -. Oggi viviamo un dramma enorme: da un lato un partito politico chiede di bloccare l’ infrastruttura, dall’altro l’opinione pubblica ci chiede di contravvenire alle leggi. Le leggi vanno rispettate". Si è parlato anche del rischio di mitigazione: "Ogni intervento deve necessariamente rispondere ai criteri di sicurezza idraulica previsti dalla normativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

