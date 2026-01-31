Romano Pd | Acquaroli come Trump | Senigallia commissariata su Ponte Garibaldi mentre Olivetti tace

Il sindaco di Senigallia, Romano, critica duramente il presidente Acquaroli per aver deciso di commissariare i lavori sul Ponte Garibaldi senza ascoltare le esigenze della città. Romano parla di una scelta autoritaria, che sembra arrivare dall’alto e che non lascia spazio a discussioni con i cittadini. Nel frattempo, il silenzio di Olivetti, l’assessore coinvolto, alimenta le polemiche e aumenta la tensione sulla vicenda.

SENIGALLIA - «Le dichiarazioni del presidente Acquaroli sul nuovo Ponte Garibaldi certificano una scelta arrogante, calata dall’alto, impermeabile a ogni confronto con la città. “Non ci saranno deroghe, il progetto è questo”: una frase che suona più come un ordine che come una decisione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dario Romano del Partito Democratico sfiderà Massimo Olivetti alle prossime elezioni comunali di Senigallia, in programma la prossima primavera.

Il Governatore delle Marche, Acquaroli, ha confermato che il progetto del Ponte Garibaldi non cambierà.

