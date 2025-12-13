Mercato di piazza Ugo La Malfa | firmata l' ordinanza per le aperture domenicali natalizie

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato l’ordinanza che autorizza l’apertura straordinaria del mercato di piazza Ugo La Malfa nelle domeniche del 14, 21 e 28 dicembre 2025, permettendo così lo svolgimento del mercato settimanale durante le festività natalizie. Questa iniziativa mira a favorire le attività commerciali e a offrire maggiori opportunità ai cittadini.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha autorizzato lo svolgimento straordinario del mercato settimanale nel piazzale Ugo La Malfa anche nelle giornate festive di domenica 14, 21 e 28 dicembre 2025.La decisione, adottata su proposta della direzione comunale competente, mira a favorire la.

