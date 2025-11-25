Ardea taglia il braccialetto elettronico e fugge dai domiciliari | fermato a Pomezia

Ardea, 25 novembre 2025– I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, insieme al personale del N.O.R. della Compagnia di Anzio e con il supporto dei militari della Compagnia di Pomezia, hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente ad Ardea, sorpreso mentre passeggiava nei pressi di Piazza Indipendenza nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo era infatti evaso alcuni giorni prima, il 16 novembre, dopo aver forzato e distrutto il braccialetto elettronico con cui veniva monitorato. La vicenda. L’arresto rappresenta l’epilogo di una vicenda iniziata mesi prima. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

