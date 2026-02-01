Polo flessibile e sinergico Ecco il bando del Comune per l’ex Manifattura sud

Il Comune di Lucca ha lanciato un nuovo bando per riqualificare l’area dell’ex Manifattura Tabacchi. L’obiettivo è trasformare quella zona in uno spazio più flessibile e sinergico, pronto a ospitare nuove attività. Finora, la città ha deciso di investire in modo deciso per ridare vita a un luogo che ha segnato la storia locale. Ora si aspetta che imprese e cittadini partecipino attivamente al progetto.

Il Comune di Lucca ha ufficialmente aperto un nuovo capitolo per rigenerare la porzione sud dell'ex Manifattura Tabacchi. Con la pubblicazione sul sito del bando di gara – disponibile da ieri mattina – per una concessione di valorizzazione dalla durata massima di 50 anni, l'amministrazione chiama così a raccolta tutti i papabili investitori che abbiano la disponibilità – in primis economica – per trasformare quel contenitore vuoto di quasi 14mila metri quadrati in un polo multifunzionale, che rimarrà comunque di proprietà pubblica. Gli interessati avranno tempo fino al 30 aprile per presentare le proposte, a patto che queste escludano la funzione residenziale.

