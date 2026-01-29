Manifattura Sud La rigenerazione passa attraverso il bando

Sabato mattina il Comune di Lucca renderà pubblico il nuovo bando per chi vuole mettere le mani sull’ex Manifattura Sud. L’obiettivo è rigenerare i 14mila metri quadrati di spazio, che resteranno di proprietà di Palazzo Orsetti, ma pronti a diventare qualcosa di nuovo. Chi ha idee può già prepararsi, perché l’avviso sarà online e aperto a chi ha progetti concreti.

Chi fosse interessato a rigenerare l’ex manifattura sud può (ri)farsi avanti: sabato mattina sarà infatti pubblicato sul sito del Comune di Lucca il nuovo avviso per assegnare la concessione per valorizzare gli oltre 14mila metri quadrati dell’immobile, che rimarranno – così come le piazze interne – di proprietà di palazzo Orsetti. I criteri per poter presentare un progetto in linea con gli indirizzi dell’amministrazione saranno resi noti nel dettaglio solo il 31 gennaio, ma già sappiamo che le proposte dovranno prevedere attività e servizi per la comunità di stampo culturale ma anche formativo, commerciale al dettaglio (bar o ristoranti), turistico-ricettivo – ma non residenziale – o direzionale, così come previsto dalla variante al regolamento urbanistico approvata a settembre 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manifattura Sud. La rigenerazione passa attraverso il bando Approfondimenti su Manifattura Sud Fondazione con il Sud: 4 mln per ridare vita ai beni culturali inutilizzati del Sud. Via al bando Valentina Casi (Mumec): "Quando la rigenerazione passa dalla cultura" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Manifattura Sud Argomenti discussi: Manifattura Sud. La rigenerazione passa attraverso il bando; Manifattura Sud, ecco l’avviso pubblico per la rigenerazione; 140 mln per il rilancio dell'ex Manifattura Tabacchi di Verona, Supernova ottiene il titolo edilizio; Il futuro dell’Ex Manifattura Tabacchi di Verona è realtà: ottenuto il titolo edilizio, il progetto è già da premio. Manifattura Sud, ecco l’avviso pubblico per la rigenerazioneÈ uno dei complessi industriali storici più significativi della città, e adesso si punta alla sua rigenerazione. Si tratta dell’area sud dell’ex Manifattura Tabacchi, al centro del nuovo avviso di evi ... noitv.it Uno spazio pubblico, vitale e collettivoLa rigenerazione della manifattura sud è una scelta politica per restituire alla città uno spazio pubblico, vitale e coerente ... lanazione.it Lucca in Diretta. . “Proprietà pubblica e uso comune dei cortili”. Nuovi avviso di evidenza pubblica per la manifattura sud ---> https://www.luccaindiretta.it/politica/2024/11/06/nuova-delega-per-il-consigliere-cecchini-polimea-ha-un-progetto-interessante-servon - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.