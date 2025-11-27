Fondazione con il Sud | 4 mln per ridare vita ai beni culturali inutilizzati del Sud Via al bando

Valorizzare beni immobili pubblici con un rilevante valore storico-artistico e culturale attualmente non utilizzati o sottoutilizzati, per restituirli alle comunità e farne un luogo in cui la cultura diventa strumento di sviluppo, coesione e inclusione sociale. Con questi obiettivi, la Fondazione con il Sud promuove il nuovo bando storico-artistico e culturale, mettendo a disposizione complessivamente 4 milioni di euro per sostenere progetti che vadano in questa direzione nei territori urbani e periurbani dei comuni con almeno 50.000 abitanti, in  Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

