Fondazione con il Sud | 4 mln per ridare vita ai beni culturali inutilizzati del Sud Via al bando
Valorizzare beni immobili pubblici con un rilevante valore storico-artistico e culturale attualmente non utilizzati o sottoutilizzati, per restituirli alle comunità e farne un luogo in cui la cultura diventa strumento di sviluppo, coesione e inclusione sociale. Con questi obiettivi, la Fondazione con il Sud promuove il nuovo bando storico-artistico e culturale, mettendo a disposizione complessivamente 4 milioni di euro per sostenere progetti che vadano in questa direzione nei territori urbani e periurbani dei comuni con almeno 50.000 abitanti, in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
C’è chi ha reso la sua masseria un rifugio per le donne vittime di violenza, chi ha abbandonato il lavoro da tecnologa alimentare per avviare un mulino e ridare vita a un borgo, chi ha inventato un vero e proprio turismo d’alpeggio, chi ha “importato” il modello - facebook.com Vai su Facebook
Caregiver, Fondazione con il Sud: in arrivo 4 mln per 12 progetti - Le iniziative, che coinvolgeranno 2300 caregiver, saranno avviate nelle regioni del Sud Italia e finanziate dalla Fondazione Con il Sud con 4 milioni di euro I caregiver sono familiari che si occupano ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 4 mln per interventi a favore dei caregiver - Sanitario, la Fondazione CON IL SUD intende sostenere interventi a favore dei caregiver, che quotidianamente assistono familiari con bisogni di ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Fondazione con il Sud: bando da 4 milioni per il sostegno dei caregiver - E’ quanto prevede il bando predisposto da Fondazione con il Sud con 12 iniziative che saranno sostenute in in 6 regioni del Sud Italia. Secondo ilsole24ore.com