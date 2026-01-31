A Torino guerriglia per Askatasuna 11 feriti | poliziotto accerchiato e preso a martellate Meloni | Colpito lo Stato

A Torino, durante una manifestazione, alcuni antagonisti hanno scatenato una guerriglia urbana. La polizia è stata presa di mira, con un agente che è stato accerchiato e colpito a martellate. Sono stati 11 i feriti in tutto, tra cui alcuni agenti. La situazione è diventata molto tesa, con i manifestanti che hanno lanciato oggetti e danneggiato alcune strutture. La premier Meloni ha commentato dicendo che si tratta di aggressioni che mirano a colpire lo Stato. La polizia sta cercando di far rientrare la calma,

La guerriglia urbana degli antagonisti a Torino infiamma il dibattito politico. La premier Giorgia Meloni parla di «aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta». Il titolare del Viminale Matteo Piantedosi definisce gli antagonisti «un pericolo per la democrazia». E davanti alle imagini di un poliziotto circondato e picchiato con spranghe e martelli, interviene anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha telefonato a Piantedosi per esprimere solidarietà all'agente aggredito. Dalla Lega a Forza Italia la maggioranza accusa la sinistra di legittimare certi comportamenti violenti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - A Torino guerriglia per Askatasuna, 11 feriti: poliziotto accerchiato e preso a martellate. Meloni: «Colpito lo Stato» Approfondimenti su Torino Askatasuna Corteo Askatasuna, circondano un poliziotto e lo prendono a calci e martellate. Meloni: «Questo non è dissenso. Colpito lo Stato» – Il video Durante il corteo di Askatasuna, alcuni manifestanti hanno circondato un agente di polizia e lo hanno preso a calci e martellate. Corteo Askatasuna, poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri a Torino. Crosetto posta il video choc: «Si comportano da terroristi» Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Torino Askatasuna Argomenti discussi: Il kit per la guerriglia di Aska & C. Così si preparano gli scontri del 31 gennaio a Torino; Askatasuna, il kit per la guerriglia in piazza. Zangrillo: Tutorial social intollerabili; Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e 'kit anti gas'; Torino laboratorio di lotta anti-governo. Attesi in 20 mila al corteo, è allarme violenti. A Torino guerriglia per Askatasuna, 11 feriti: poliziotto accerchiato e preso a martellate. Meloni: «Colpito lo Stato»La guerriglia urbana degli antagonisti a Torino infiamma il dibattito politico. La premier Giorgia Meloni parla di «aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato e chi ... leggo.it Guerriglia urbana a Torino al corteo per Askatasuna. Salvini e Tajani: Servono nuove norme su sicurezzaPesanti scontri alla manifestazione del mondo antagonista arrivato da tutta Italia e dall’estero a sostegno del centro sociale di corso Regina ... huffingtonpost.it Local Team. . Guerriglia a Torino. Black bloc all'assalto delle camionette delle forze di polizia - facebook.com facebook Inaccettabile guerriglia urbana a #Torino. Bombe carta e aggressioni contro Forze dell’ordine e stampa non sono dissenso, ma violenza deliberata. Piena solidarietà agli agenti e ai giornalisti colpiti. Ora fermezza contro l'impunità: lo Stato non deve arretra x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.