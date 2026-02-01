Poliziotto preso a martellate arrestato uno degli aggressori | ha 22 anni è della provincia di Grosseto

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, ritenuto uno degli aggressori che hanno colpito con un martello un agente a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’uomo è stato fermato poche ore dopo l’attacco, che ha lasciato l’agente Alessandro Calista ferito e sotto shock. Gli investigatori stanno ancora lavorando per identificare gli altri coinvolti e chiarire la dinamica dell’aggressione.

Grosseto, 1 febbraio 2026 – Ha 22 anni ed è originario della provincia di Grosseto uno dei presunti autori della violenta aggressione ai danni dell'agente di polizia Alessandro Calista durante gli scontri avvenuti ieri a Torino, nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il giovane è stato arrestato nelle ore successive con il meccanismo della flagranza differita. Alessandro Calista, il poliziotto accerchiato dai manifestanti. L'episodio più grave degli scontri di ieri ha visto come vittima Alessandro Calista, 29 anni, agente in servizio presso il reparto mobile della Polizia di Stato di Padova.

