Alessandro Calista chi è il poliziotto preso a martellate a Torino | 29 anni sposato e con un figlio

Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato preso a martellate durante gli scontri di sabato 31 gennaio a Torino. Ha 29 anni, è sposato e ha un figlio. Ora si trova in ospedale, le sue condizioni sono stabili. La polizia sta indagando sull’accaduto, ancora senza aver fermato nessuno. La scena si è svolta davanti a molti testimoni, e l’intera città si chiede cosa abbia portato a questa violenza.

Il poliziotto aggredito durante gli scontri avvenuti sabato 31 gennaio 2026 a Torino è Alessandro Calista, un agente del Reparto Mobile di Padova. Originario di Pescara, 29 anni, sposato e padre di un bambino, Calista si trova in ospedale dopo essere stato colpito con martellate e oggetti contundenti durante la manifestazione. Il poliziotto ha subito ferite alle costole e al polpaccio e una ferita alla coscia sinistra, già suturata dai medici. Nonostante le gravi contusioni, le sue condizioni non sono considerate preoccupanti. Il bilancio dei feriti Secondo un aggiornamento fornito dal servizio sanitario 118 intorno alle 22 di sabato 31 gennaio 2026, sono stati oltre trenta i feriti registrati durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che hanno avuto luogo al termine del corteo nazionale per Askatasuna a Torino. 🔗 Leggi su Leggo.it

A Torino, durante una manifestazione, alcuni antagonisti hanno scatenato una guerriglia urbana.

Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo.

