Poliziotto preso a martellate arrestato uno degli aggressori | ha 22 anni originario dell’Amiata

Grosseto, 1 febbraio 2026 – È stato arrestato uno dei due giovani accusati di aver aggredito con un martello un agente di polizia a Torino. L’uomo, di 22 anni e originario del Monte Amiata, è stato fermato dopo le indagini sui violenti scontri di ieri durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’agente Alessandro Calista è stato colpito più volte, ma ora sta meglio. La polizia continua a cercare l’altro aggressore.

Grosseto, 1 febbraio 2026 – Ha 22 anni ed è originario del Monte Amiata uno dei presunti autori della violenta aggressione ai danni dell’agente di polizia Alessandro Calista durante gli scontri avvenuti ieri a Torino, nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il giovane è stato arrestato nelle ore successive con il meccanismo della flagranza differita. Alessandro Calista, il poliziotto accerchiato dai manifestanti. L’episodio più grave degli scontri di ieri ha visto come vittima Alessandro Calista, 29 anni, agente in servizio presso il reparto mobile della Polizia di Stato di Padova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, ritenuto uno degli aggressori che hanno colpito con un martello un agente a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Questa sera a Torino, un agente di polizia è stato aggredito e malmenato durante un episodio che ha coinvolto più persone.

