Poliziotto aggredito arrestato 22enne

Da Torino arriva una svolta nell’indagine sulla violenta aggressione a un agente di Polizia. La polizia ha arrestato un 22enne che sarebbe uno dei presunti responsabili dell’attacco a Alessandro Calista, in servizio nel reparto mobile di Padova. L’uomo è stato fermato poco dopo gli scontri di ieri, che hanno visto protagonisti manifestanti e forze dell’ordine nel capoluogo piemontese.

16.11 E' stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione ad Alessandro Calista, agente di Polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, nel corso degli scontri di ieri a Torino. Si tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. L'arresto è scattato con il meccanismo della flagranza differita. Il 22enne, individuato attraverso l'analisi di alcuni filmati, è accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio. Sono stati arrestati, per episodi diversi, altri due dimostranti.

