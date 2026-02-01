Arrestato uno degli aggressori del poliziotto a Torino | è un 22enne di Grosseto

La polizia di Torino ha arrestato uno dei due aggressori che lo scorso fine settimana hanno picchiato un agente in servizio. Si tratta di un ragazzo di 22 anni di Grosseto, rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Ora si trova in cella, accusato di aver partecipato alle lesioni del poliziotto durante un intervento di ordine pubblico.

Il giovane è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È accusato di concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico.

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, ritenuto uno degli aggressori che hanno colpito con un martello un agente a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Questa sera a Torino, un agente di polizia è stato aggredito e malmenato durante un episodio che ha coinvolto più persone.

