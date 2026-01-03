Il questore La Rosa verso Messina il saluto del sindaco Falcomatà

Reggio Calabria saluta il questore Salvatore La Rosa, che si appresta a lasciare la guida della questura cittadina per un nuovo incarico a Messina. Il sindaco Falcomatà ha espresso parole di stima e riconoscenza, sottolineando l’importanza del suo operato e il valore umano dimostrato durante il suo mandato. Un passaggio professionale che segna un momento di riflessione sulla collaborazione tra istituzioni e sicurezza nel territorio.

Reggio Calabria saluta il questore Salvatore La Rosa, pronto a lasciare la guida della questura cittadina per assumere un nuovo incarico a Messina, un passaggio significativo, accompagnato dal messaggio di stima e riconoscenza di Falcomatà, che ha voluto sottolineare il valore umano e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il questore La Rosa verso Messina, il saluto del sindaco Falcomatà Leggi anche: Torna a Messina Salvatore La Rosa: il nuovo questore si insedia il 12 gennaio Leggi anche: La Rosa: "Un privilegio tornare a Messina da questore" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Rosa: Un privilegio tornare a Messina da questore; Salvatore La Rosa nuovo questore a Messina. «È un vero privilegio»; Il «Questore dello Stretto» ai saluti: La Rosa promuove la sua attività a Reggio e guarda a Messina, ultima tappa della carriera · ilreggino.it; Il Questore La Rosa lascia Reggio per Messina. Il Questore La Rosa lascia Reggio per Messina - Primo messinese a guidare entrambe le questure dello Stretto, La Rosa traccia un bilancio positivo prima del trasferimento ... corrieredellacalabria.it

Il questore La Rosa lascia Reggio Calabria: "Il 2025 impegnativo, sono soddisfatto". E ora il ritorno a Messina - Tra qualche giorno La Rosa andrà a guidare la questura di Messina mentre a Reggio Calabria arriverà da Torino il questore Paolo Sirna che si insedierà tra una decina di giorni ... msn.com

Reggio Calabria, Falcomatà saluta il Questore La Rosa: “un punto di riferimento per la sicurezza della città” - “Ringrazio il Questore Salvatore La Rosa per l’importante lavoro svolto nel nostro territorio a servizio della comunità reggina. strettoweb.com

Reggio Calabria, Falcomatà saluta il Questore La Rosa: "un punto di riferimento per la sicurezza della città" - facebook.com facebook

Il questore La Rosa lascia Reggio Calabria: bilancio positivo e nuova sfida a Messina x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.