Benedizione degli animali Anpana dà le coordinate

La benedizione degli animali, giunta alla sua dodicesima edizione, si svolgerà domenica 18 gennaio alle 15. Organizzata da Anpana, questa cerimonia rappresenta un momento di rispetto e gratitudine per gli animali. Un appuntamento che ogni anno coinvolge numerosi cittadini e amanti degli animali, mantenendo viva una tradizione condivisa e significativa.

Ormai è tradizione consolidata da ben 12 anni. Ritorna domenica 18 gennaio alle 15, nella ricorrenza di S.Antonio Abate, la Benedizione degli Animali, organizzata da Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente), sezione di Lucca, in collaborazione con l’ Arcidiocesi di Lucca. Il rito fu, infatti, riportato a Lucca, ben 12 anni fa, proprio dai volontari di Anpana, dopo decenni di assenza. Alla prima edizione della benedizione, ricordano i volontari più anziani dell’Associazione, parteciparono, con i rispettivi padroni, una ventina di cani, nel piazzale della Chiesa di Pieve S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benedizione degli animali. Anpana dà le coordinate Leggi anche: Benedizione degli animali a San Piero a Grado Leggi anche: La benedizione degli animali domestici, ma anche di pane e panini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un pomeriggio in piazzale Arrigoni per la benedizione degli animali - Domenica 18 gennaio alle 15, nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate, ci sar à la benedizione degli animali, organi zzata da Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Lucca, in ... luccaindiretta.it

È arrivata alla 5° edizione una delle manifestazioni più colorite dell'anno, la benedizione degli animali! Domenica in piazza a Caerano il parroco Don Paolo impartira' la benedizione agli animali da compagnia e agli animali da lavoro che accompagnano la no - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.