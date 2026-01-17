Anno record per Anpana Recuperati 474 animali

Nel 2025, Anpana Lucca ha registrato un record di interventi, recuperando complessivamente 474 animali. L’associazione si occupa di soccorso e tutela di piccoli selvatici, mammiferi e uccelli in difficoltà. Questo bilancio evidenzia l’impegno di Anpana nel preservare la fauna locale attraverso interventi di recupero e tutela della biodiversità nella provincia di Lucca.

Tempo di bilanci per Anpana Lucca. Si é chiuso il 2025 e, come ogni anno, l'associazione rende noto il numero di recuperi di pulli, piccoli selvatici in difficoltá, oltreché piccoli mammiferi quali pipistrelli e ricci, effettuati nell'anno appena trascorso. Si é rivelato un anno record: mai i volontari di Anpana Lucca, avevano recuperato, infatti, 474 animali, tutti trasferiti al Cruma (Centro Recupero Uccelli Selvatici Acquatici) di Livorno gestito dalla Lipu. Dopo un inizio incerto e rallentato, il boom dei recuperi, un pó in ritardo di qualche giorno, é esploso da metá giugno in poi raggiungendo, come sempre, il picco a luglio e calando sempre piú, in particolare da metá agosto sino a fine anno.

