sinner ko agli australian open djokovic highlander si regala la finale contro alcaraz

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Dopo una lunga battaglia, il tennista italiano cede il passo a Novak Djokovic, che conquista la finale dopo aver vinto l’incontro. Djokovic, che punta al suo decimo titolo a Melbourne, ha mostrato tutta la sua esperienza, mentre Sinner ha dato il massimo ma non è riuscito a passare il turno. Ora il serbo affronterà Carlos Alcaraz nella finalissima.

Melbourne, 30 gennaio 2026 – Sinner perde la maratona contro Djokovic in semifinale agli  Australian Open 2026. Servono cinque set per decidere chi sarà lo sfidante di Alcaraz nell’ultimo atto a Melbourne: alla fine la spunta l’highlander del tennis, che cede il primo set all’azzurro poi alza il livello del suo tennis portandosi in parità. Il terzo set è ancora di Sinner che poi non recupera il break del quarto. Al quinto Nole strappa ancora una volta il servizio all’azzurro. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 il risultato finale.    A 38 anni Djokovic giocherà la sua ennesima finale slam: di fronte avrà il numero 1 al mondo, che ha battuto Alexander Zverev nella prima semifinale, un altro match durissimo protrattosi fino al quinto set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

