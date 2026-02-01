Pisa sta pensando seriamente di affidare la panchina a Luigi Giampaolo. Dopo aver deciso di lasciare Gilardino, i dirigenti sono al lavoro per capire se l’ex allenatore di diverse squadre può essere la scelta giusta per rilanciare il club. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ufficiali.

Pisa sta valutando con attenzione l’ipotesi di affidare la panchina della squadra a Luigi Giampaolo, dopo la decisione di separarsi da Andrea Gilardino. L’annuncio ufficiale della rottura con il tecnico toscano, che aveva guidato i nerazzurri con un approccio offensivo ma con risultati non sempre all’altezza, è arrivato nei giorni scorsi, aprendo un nuovo capitolo nella storia della società. La dirigenza, guidata dal presidente Francesco Sperduti, sta ora cercando un profilo di esperienza consolidata, in grado di riportare equilibrio e crescita al progetto sportivo. Giampaolo, ex allenatore di Lazio, Sampdoria, Fiorentina e Genoa, è al centro delle considerazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pisa valuta Giampaolo per guidare la squadra dopo la separazione da Gilardino

Al termine della partita tra Pisa e Lecce, Alberto Gilardino ha espresso la sua delusione e sdegno per le prestazioni della squadra, definendola

