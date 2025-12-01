Inter News 24 Pisa Inter, Lautaro spezza la striscia record dei toscani: la squadra di Gilardino non subiva gol in casa da. Il dato impressionante. La vittoria dell’Inter all’Arena Garibaldi porta la firma indelebile di Lautaro Martinez. Il capitano e leader tecnico della Beneamata ha trascinato i suoi compagni con una doppietta fondamentale, piegando la resistenza del Pisa. I tre punti conquistati dalla formazione guidata da Cristian Chivu hanno un peso specifico notevole, non solo per la classifica, ma anche per le statistiche infrante in terra toscana. Come sottolineato dall’analisi de La Gazzetta dello Sport, le reti del “Toro” argentino hanno interrotto un’impressionante striscia di imbattibilità casalinga della squadra allenata da Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Internews24.com

