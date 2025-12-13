Gilardino lo sfogo dopo Lecce-Pisa | Squadra irriconoscibile

Al termine della partita tra Pisa e Lecce, Alberto Gilardino ha espresso la sua delusione e sdegno per le prestazioni della squadra, definendola

Pisa, 12 dicembre 2025 – "Una squadra irriconoscibile rispetto alle prime uscite". Alberto Gilardino, al termine della partita sconfitta del Pisa contro il Lecce si è arrabbiatissimo, deluso. Tutte sensazioni esplicitate, senza veli, ai microfoni di DAZN. "Ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Quando noi perdiamo quell'1% di cattiveria, di aggressività, diventiamo vulnerabili contro chiunque". L'allenatore del Pisa si è mostrato nelle dichiarazioni come mai visto prima d'ora, a "Non c'erano state avvisaglie in questi giorni in allenamento, in vista di una partita così importante, di fare una gara del genere. Lanazione.it Gilardino, lo sfogo dopo Lecce-Pisa: "Squadra irriconoscibile" - Alberto Gilardino, al termine della partita sconfitta del Pisa contro il Lecce si è arrabbiatissimo, deluso. msn.com

Il Lecce batte il Pisa con un gol di Stulic: Di Francesco scala posizioni, Gilardino affonda - I salentini superano al Via del Mare i nerazzurri e risalgono dal fondo della classifica. tuttosport.com

Intervista a Noemi Aversa, educatrice della Comunità Diurna per minori ed adolescenti Casa di Gio’. «Il Giardino Sensazionale è lo spazio dove le emozioni difficili dei bambini trovano un vero sfogo. Quando sono arrabbiati, tristi o sopraffatti, dire “Andiamo - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Gilardino, lo sfogo dopo Lecce-Pisa: "Squadra irriconoscibile"

Caressa parla di Lele Adani e Cassano #shorts #cassano #adani

Video Caressa parla di Lele Adani e Cassano #shorts #cassano #adani Video Caressa parla di Lele Adani e Cassano #shorts #cassano #adani