Gilardino lo sfogo dopo Lecce-Pisa | Squadra irriconoscibile

Pisa, 12 dicembre 2025 – "Una squadra irriconoscibile rispetto alle prime uscite". Alberto Gilardino, al termine della partita sconfitta del Pisa contro il Lecce si è arrabbiatissimo, deluso. Tutte sensazioni esplicitate, senza veli, ai microfoni di DAZN. "Ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Quando noi perdiamo quell'1% di cattiveria, di aggressività, diventiamo vulnerabili contro chiunque". L'allenatore del Pisa si è mostrato nelle dichiarazioni come mai visto prima d'ora, a "Non c'erano state avvisaglie in questi giorni in allenamento, in vista di una partita così importante, di fare una gara del genere. Lanazione.it

