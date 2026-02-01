Gilardino esonerato dal Pisa! Decisione presa salta la panchina dei toscani Ora è anche ufficiale

La notizia è ufficiale: Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa. Il club toscano ha deciso di esonerarlo in modo definitivo. La notte all’Arena Garibaldi si è conclusa con questa novità, che cambia il volto della squadra per il resto della stagione.

