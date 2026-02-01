Gilardino esonerato | il Pisa va su Giampaolo

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Pisa ha deciso di cambiare allenatore. La società ha esonerato Gilardino e ha affidato la panchina a Marco Giampaolo. La decisione arriva dopo una partita che ha lasciato molti dubbi sulla tenuta del tecnico uscente. Ora, il nuovo allenatore ha il compito di risollevare le sorti della squadra.

Dopo una attenta riflessione, seguita alla sconfitta casalinga contro il Sassuolo, nell'ultimo turno di campionato, il Pisa ha deciso di cambiare guida tecnica. Alberto Gilardino è stata infatti esonerato, e dovrebbe essere rimpiazzato da Marco Giampaolo. PERCHÉ GILARDINO È STATO ESONERATO Scelto come erede di Filippo Inzaghi, capace di conquistare la promozione in massima serie, trentaquattro anni dopo l'ultima volta, l'ex campione del Mondo non è stato capace di proseguire l'ottimo lavoro svolto dal suo collega. I nerazzurri sono infatti all'ultimo posto con 14 punti, frutto di 1 vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte.

