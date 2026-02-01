Picchia il proprietario dell’auto su cui morì la figlia | a processo il papà di Jenny Alcani

Un uomo si trova davanti al giudice in tribunale a Lecco. È il papà di Jenny Alcani, la ragazza di 13 anni morta una settimana dopo un incidente stradale. Secondo l’accusa, avrebbe picchiato il proprietario dell’auto coinvolta nello scontro. L’udienza è in corso, mentre i familiari della vittima assistono in silenzio. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Lecco, 31 gennaio 2026 – Papà alla sbarra per aver aggredito il proprietario dell’auto su cui viaggiava la figlia 13enne morta una settimana dopo l’incidente. Artur Alcani, 39 anni, albanese di origine, è il papà di Jennifer – Jenny per tutti -, la ragazzina di 13 anni che il 16 gennaio 2025 è morta, in seguito ad un incidente avvenuto sulla Sp 72 ad Abbadia Lariana. Al volante della macchina, una Bmw, c’era il 22enne Massimo Fusi, ma la vettura appartiene a Michele Mascherpa, una ragazzo di 19 anni di Malgrate, che non poteva guidare perché senza patente. I due avevano convinto la ragazza a uscire di nascosto di casa senza avvisare la mamma, trascorrendo poi la notte in alcuni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

