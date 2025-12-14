Giovannino Agnelli la figlia Virginia si sposa nel giorno in cui morì il papà a soli 33 anni | le nozze in Toscana e i 600 invitati

Virginia Agnelli ha celebrato il suo matrimonio in Toscana nel giorno che ricorreva il ventottesimo anniversario della morte del padre, Giovanni Alberto Agnelli. L’evento ha visto la partecipazione di circa 600 invitati, rendendo questa giornata particolarmente significativa per la famiglia. Un momento di gioia e memoria, tra celebrazione e ricordo di una figura cara.

