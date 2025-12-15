Si è sposata Matrimonio vip d’Italia | il ‘Sì’ nel giorno in cui morì il papà 600 invitati e festa blindata

Un matrimonio da sogno ha coinvolto una delle famiglie più influenti d’Italia, con 600 invitati e una cerimonia blindata. Nel giorno in cui si è spento il padre della sposa, si è celebrato il grande ‘Sì’, tra eleganza e sicurezza, in un evento che ha attirato l’attenzione mediatica e suscitato grande emozione.

Nozze da favola per la figlia di una delle famiglie più ricche e potenti d’Italia. Una cerimonia blindatissima, imponente il dispiegamento di sicurezza privata. L’evento si è svolto sabato 13 dicembre, con circa 600 ospiti arrivati dall’Italia e da tutto il mondo. Della cerimonia si è saputo solo all’ultimo. Lei d’altrode, a differenza di altri parenti, ha scelto di restare lontana dai riflettori e dai ruoli di primo piano. La cerimonia nuziale si è tenuta a Firenze, nella chiesa di Ognissanti, mentre il ricevimento è stato ospitato in una cornice storica ed elegantissima: Villa Varramista, antica tenuta nei dintorni di Pisa. Caffeinamagazine.it Scarlett Johansson e l’ex Romain Dauriac in guerra per la custodia della figlia Rose Lei aveva organizzato tutto: cerimonia, ricevimento, invitati. Un matrimonio civile da favola in una location di prestigio a Como. Peccato però che quelle nozze erano una messinscena perché la sposa era già sposata e il compagno, ovviamente, non ne sapeva - facebook.com facebook