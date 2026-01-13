Iran il Qatar contro l' intervento americano | avrebbe conseguenze catastrofiche

L'Iran e il Qatar hanno espresso preoccupazione riguardo a un possibile intervento degli Stati Uniti nel paese, sottolineando che ciò potrebbe provocare un'escalation e portare a conseguenze gravi per la stabilità regionale. Le tensioni aumentano mentre le questioni geopolitiche tra le potenze coinvolte rimangono delicate e di grande importanza per il Medio Oriente.

''Una escalation'' provocata da un intervento americano in Iran avrebbe ''conseguenze catastrofiche per la regione''. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari nel corso di una conferenza stampa a Doha. ''Vogliamo evitare il più possibile che si verifichi.

Proteste in Iran, le vittime sarebbero centinaia e Trump valuta un altro intervento militare dopo quello in Venezuela - Mentre le proteste entrano nella terza settimana, il bilancio delle vittime è drammatico anche se le cifre sono difficili da verificare a causa del blackout di Internet. wired.it

Iran, la repressione è una carneficina. Trump prepara l'intervento: le opzioni - Sono centinaia le vittime della repressione in Iran, dove la protesta contro il governo continua a dilagare per le strade del Paese. iltempo.it

Dal 2023, Israele ha invaso e/o bombardato Palestina, Libano, Siria, Iran, Qatar, Yemen e flottiglie umanitarie in Tunisia, Malta e Grecia. I gruppi di resistenza palestinesi hanno attaccato un solo Paese: quello che occupa, colonizza e blocca illegalmente la Pa - facebook.com facebook

