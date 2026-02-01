Petardo colpisce Audero paura in Cremonese-Inter | cos’è successo

Un petardo lanciato dall’area ospiti ha colpito Emil Audero durante la partita tra Cremonese e Inter allo stadio Zini. Il portiere, ex di giornata, è stato colpito e ha dovuto ricevere assistenza. La partita si è fermata per alcuni minuti mentre i sanitari intervenivano. La situazione ha generato paura tra i giocatori e il pubblico presente. La società ha già annunciato che collaborerà con le autorità per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Paura in Cremonese-Inter. Oggi, domenica 1 febbraio, un petardo lanciato in campo dal settore ospiti dello stadio Zini ha colpito il portiere della Cremonese, ed ex di giornata, Emil Audero. Succede tutto a inizio secondo tempo, quando uno scoppio richiama l'attenzione del direttore di gara Davide Massa. L'arbitro si avvicina all'area di rigore, dove è a terra Audero, colpito dal petardo. Immediato l'intervento dello staff medico della Cremonese, in soccorso al proprio portiere, mentre i giocatori si avvicinano per assicurarsi delle sue condizioni. Lautaro Martinez, capitano dell'Inter e autore dell'1-0, si rivolge al settore ospiti per chiedere di mantenere la calma, e prevenire nuovi episodi di questo tipo.

