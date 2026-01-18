Perisic l’allenatore PSV spegne il sogno dei tifosi nerazzurri | Resta qui e basta

L’allenatore del PSV Eindhoven, Peter Bosz, ha confermato che Ivan Perisic resterà in squadra, smentendo le voci di un suo possibile ritorno all’Inter. Perisic, quindi, continuerà la sua esperienza con il club olandese, chiudendo ogni prospettiva di rientro in Italia. Questa dichiarazione mette fine alle speculazioni e definisce il futuro del giocatore in un contesto di consolidamento con il PSV.

Nessun ritorno in Italia all’orizzonte per Ivan Perisic. Le voci su un possibile rientro all’Inter sono state gelate direttamente dall’allenatore del PSV Eindhoven, Peter Bosz. Dopo la gara di campionato contro il Sittard, il tecnico ha fatto chiarezza ai microfoni di ESPN NL, chiudendo ogni spiraglio: “ Le voci sull’Inter? Non ne so nulla, ma non succederà. Non devo preoccuparmene. Resterà e basta ”. Una presa di posizione netta che, almeno per questa sessione di mercato, esclude qualsiasi movimento del 36enne croato. Perisic resta quindi in Olanda, punto fermo del PSV, mentre l’ Inter dovrà guardare altrove per eventuali rinforzi sugli esterni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

