Perisic Inter salta tutto? Arriva la risposta del PSV dopo l’incontro di questo pomeriggio!

Questa mattina il PSV ha annunciato di aver incontrato Perisic e di aver chiarito che il giocatore non è in vendita. La società olandese ha ribadito che l’esterno croato rimarrà a disposizione del mister e non ci sono trattative in corso. L’Inter, invece, aspetta sviluppi e si prepara a eventuali sorprese nel mercato di gennaio. La situazione resta in bilico, ma per ora niente di fatto.

