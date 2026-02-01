La mamma di un bambino lasciato giù dal bus a Belluno risponde con calma alle scuse dell’autista. Dopo aver letto l’intervista, dice che se le scuse sono sincere, le accetterà. Intanto, Malagò invita la famiglia a partecipare all’apertura delle Olimpiadi.

BELLUNO - «Se le scuse sono sincere, le accetto». La mamma parla con tono pacato e tranquillo. Ha appena terminato di leggere l’intervista rilasciata dall’autista di bus Salvatore Russotto, colui che lunedì ha lasciato a terra il figlio di 11 anni. «Si perdona, le giornate storte possono capitare – dice Maria Sole Vatalaro –. Tutti commettono errori. Apprezzo le sue parole ma mi fido di mio figlio, non sa dire le bugie. E lui racconta che l’autista gli ha detto “vai a piedi”, non è sceso di sua iniziativa. Per cui se il signor Russotto è pronto ad assumersi le sue responsabilità, allora accetto le scuse, assolutamente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Bambino lasciato giù dal bus, la mamma: «Se l'autista è sincero, accetto le scuse». E Malagò invita la famiglia all'apertura delle Olimpiadi

