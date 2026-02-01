Perché Mediaset non ha puntato su di te? | Giulia Salemi risponde a Tv Talk

Giulia Salemi ha parlato di come sono andate le cose con Mediaset e perché non ha ricevuto proposte da loro. Ospite di Tv Talk, la influencer ha spiegato che non le è mai arrivata un’offerta concreta e si è detta sorpresa, anche se non si arrabbia. Ha ripercorso la sua carriera, ricordando il Grande Fratello Vip del 2022 e altri programmi.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” L'influencer ha espresso il suo pensiero in merito alla sua assenza dalle reti Mediaset dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è stata ospite di Mia Ceran nella puntata di sabato 31 gennaio di Tv Talk. La sua presenza nel programma di approfondimento televisivo di Rai 3 ha dato modo di ripercorrere la sua carriera che comprende la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2022 e anche programmi come 'Red Carpet 2-Vip al Tappeto' su Amazon Prime Video, 'The Cage' con Amadeus su Nove e presto 'Pechino Express' targato Sky.🔗 Leggi su Today.it

