Giulia Salemi | Perché Mediaset non ha puntato su di me? Ho una forte identità social cozza con la carriera lì

Giulia Salemi si sfoga e spiega perché Mediaset non ha più puntato su di lei. La influencer dice che il motivo sta nel suo modo di comunicare, troppo diverso rispetto ai canali tradizionali della tv. Dopo il GF Vip e il ruolo di opinionista social, la Salemi pensa che i linguaggi siano incompatibili, e questa differenza avrebbe influenzato le decisioni dei dirigenti.

Giulia Salemi ha spiegato perché; dal suo punto di vista, Mediaset ha deciso di non continuare a "puntare" su di lei dopo la partecipazione al GF Vip e il successo come 'opinionista social': "Penso si tratti di linguaggi. Ho una forte identità social e questo probabilmente non viaggia bene con le carriere televisiva".

