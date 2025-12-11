Gaza Trump vuole le forze armate italiane tra le Isf? Lo scoop di Axios
Secondo un rapporto di Axios, l'amministrazione Trump avrebbe avviato la creazione di una nuova International Stabilization Force (Isf) per Gaza, invitando l’Italia a partecipare ai meccanismi internazionali correlati. La notizia svela i piani statunitensi di coinvolgimento internazionale nella regione e il ruolo potenziale del nostro paese in una possibile operazione di stabilizzazione.
Secondo uno scoop di Axios firmato da Barak Ravid, l’amministrazione Trump ha avviato la composizione della nuova International Stabilization Force (Isf) per Gaza e ha già invitato l’Italia a partecipare ai meccanismi internazionali legati alla forza e al nuovo quadro di governance. La notizia di Ravid rivela che Washington intende nominare un generale americano a due stelle al comando della Isf, segnando il coinvolgimento diretto più significativo degli Stati Uniti in un progetto politico-civile-militare in Medio Oriente dagli anni Duemila. Pur escludendo la presenza di truppe Usa sul terreno, la Casa Bianca punta a guidare sia la sicurezza sia la ricostruzione dell’enclave, insieme al nascente Gaza Board of Peace, organismo che Donald Trump prevede di annunciare all’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che i membri del Consiglio di Pace della Striscia di Gaza saranno annunciati all'inizio del 2026 e includeranno leader mondiali. - facebook.com Vai su Facebook
#10dicembre, guarda l'ultima edizione del #TG2000 #Zelensky #Trump #PapaLeoneXIV #Gaza #Israele #manovra #mafia #narcotraffico #Cambogia #Australia #social #ChampionsLeague @vinmorgante @tg2000it Vai su X
Leggi anche: Da Nobel per la Pace a falco Machado | la guerra dei narcos l’ha scatenata Maduro Hamas e Hezbollah operano in Venezuela
Leggi anche: Cisgiordania 15enne palestinese ucciso dall' Idf ad al-Yamun testimoni | Soldati hanno impedito ai soccorsi di raggiungerlo è morto per dissanguamento
SCENARIO GAZA E FASE 2/ IL Qatar smaschera il gioco di Netanyahu e mette in angolo Trump - Ritiro di Israele, inizio della ricostruzione: il Qatar chiede a Trump di avviare la seconda fase del cessate il fuoco per Gaza. Come scrive ilsussidiario.net
Trump chiama la seconda fase del piano per Gaza. Netanyahu stretto tra Hamas e i riluttanti del suo governo - A fine anno il presidentee Usa pronto a varare la Forza Internazionale di Stabilizzazione e il progressivo ritiro dell'Idf. Segnala huffingtonpost.it