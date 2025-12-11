Gaza Trump vuole le forze armate italiane tra le Isf? Lo scoop di Axios

Secondo un rapporto di Axios, l'amministrazione Trump avrebbe avviato la creazione di una nuova International Stabilization Force (Isf) per Gaza, invitando l’Italia a partecipare ai meccanismi internazionali correlati. La notizia svela i piani statunitensi di coinvolgimento internazionale nella regione e il ruolo potenziale del nostro paese in una possibile operazione di stabilizzazione.

Secondo uno scoop di Axios firmato da Barak Ravid, l’amministrazione Trump ha avviato la composizione della nuova International Stabilization Force (Isf) per Gaza e ha già invitato l’Italia a partecipare ai meccanismi internazionali legati alla forza e al nuovo quadro di governance. La notizia di Ravid rivela che Washington intende nominare un generale americano a due stelle al comando della Isf, segnando il coinvolgimento diretto più significativo degli Stati Uniti in un progetto politico-civile-militare in Medio Oriente dagli anni Duemila. Pur escludendo la presenza di truppe Usa sul terreno, la Casa Bianca punta a guidare sia la sicurezza sia la ricostruzione dell’enclave, insieme al nascente Gaza Board of Peace, organismo che Donald Trump prevede di annunciare all’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net