Groenlandia media | Le forze armate tedesche hanno lasciato l’isola

Secondo fonti medie, le forze armate tedesche avrebbero lasciato la Groenlandia senza annunci ufficiali e in modo improvviso. Questa notizia solleva interrogativi sulla presenza militare tedesca nell'area e sulle motivazioni dietro questa decisione. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali o spiegazioni riguardo alla conclusione di questa operazione.

Le forze armate tedesche avrebbero lasciato la Groenlandia in modo improvviso e senza alcuna comunicazione ufficiale. A riferirlo è la Bild, che spiega come l’ordine di rientro sarebbe stato trasmesso da Berlino «solo questa mattina molto presto» e «nessuna spiegazione è stata data alle truppe sul campo», costringendo alla cancellazione immediata di tutti gli impegni in programma. La partenza, precisa ancora il quotidiano, sarebbe avvenuta intorno a mezzogiorno del 18 gennaio. La nota degli otto Paesi: «Siamo impegnati a difendere la nostra sovranità». Intanto cresce la tensione tra Europa e Stati Uniti dopo la decisione di Trump di imporre nuovi dazi ai Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Nato, Forze Armate tedesche terminano dispiegamento Patriot in Polonia

Le Forze Armate tedesche hanno concluso il dispiegamento del sistema di difesa aerea Patriot in Polonia, segnando la fine di un'importante missione di supporto e sicurezza nella regione. Questa operazione ha rappresentato un elemento chiave nel rafforzamento della difesa europea e nella collaborazione tra i paesi membri.

Groenlandia, media inglesi: Gran Bretagna tratta con gli alleati Ue per inviare forze militari sull’isola

Secondo alcuni media britannici, la Gran Bretagna sta valutando con gli alleati europei l'invio di forze militari in Groenlandia. La discussione riguarda la possibilità di rafforzare la presenza nella regione artica, considerata strategicamente importante per la sicurezza e le risorse naturali. La notizia evidenzia l’attenzione internazionale verso le dinamiche di stabilità e tutela dell’area, in un contesto di crescente interesse geopolitico.

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

Media: "Per gli Usa la Groenlandia potrebbe costare 700 miliardi". Le stime di Nbc, a Rubio l'incarico di elaborare una proposta #ANSA - facebook.com facebook

Se si può comprare la Groenlandia, figurarsi l'informazione pubblica. La crisi dei media e il futuro incerto di radio e giornali raccontano di un servizio pubblico sempre più fragile e a rischio. Di Adriano Sofri x.com