Perché i finestrini degli aerei vengono puliti con l'acqua frizzante

I finestrini degli aerei vengono puliti con acqua frizzante perché questa soluzione aiuta a rimuovere meglio le macchie e lo sporco. Le compagnie aeree usano questa tecnica perché l’acqua frizzante, grazie alle sue bollicine, riesce a scrostare più facilmente le incrostazioni e a rendere i finestrini più chiari e lucidi. In questo modo, i passeggeri possono godersi meglio la vista durante il volo.

Sapete che i finestrini degli aerei vengono spesso puliti e lucidati con l'acqua frizzante? Ecco per quale motivo.

