Durante i voli, è importante fare attenzione alla qualità dell’acqua consumata a bordo. Secondo il Center for Food as Medicine and Longevity, alcune compagnie aeree potrebbero offrire acqua contaminata o non sicura, potenzialmente dannosa per la salute. Ricorrere a fonti alternative o portare con sé acqua confezionata può rappresentare una scelta più sicura per garantire un consumo idrico affidabile durante il volo.

Secondo il Center for Food as Medicine and Longevity molte compagnie aeree servono a bordo dei velivoli acqua contaminata e potenzialmente nociva per la salute. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

