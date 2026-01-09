Acqua potenzialmente nociva a bordo degli aerei | cosa bere quando si è in volo
Durante i voli, è importante fare attenzione alla qualità dell’acqua consumata a bordo. Secondo il Center for Food as Medicine and Longevity, alcune compagnie aeree potrebbero offrire acqua contaminata o non sicura, potenzialmente dannosa per la salute. Ricorrere a fonti alternative o portare con sé acqua confezionata può rappresentare una scelta più sicura per garantire un consumo idrico affidabile durante il volo.
Secondo il Center for Food as Medicine and Longevity molte compagnie aeree servono a bordo dei velivoli acqua contaminata e potenzialmente nociva per la salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dubai, il volo spettacolare degli aerei acrobatici Al Fursan
Leggi anche: Dubai, il volo spettacolare degli aerei acrobatici Al Fursan
Una tecnologia semplice e pulita: sfruttare il “gradiente di salinità” tra acqua dolce e salata è una soluzione senza combustione né emissioni, potenzialmente applicabile in molte aree costiere - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.