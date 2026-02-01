Perché Alcaraz non riceverà dagli organizzatori tutti i soldi vinti all'Australian Open

Carlos Alcaraz riceverà meno dei 2,4 milioni di euro vinti all’Australian Open. Nonostante abbia conquistato il titolo, il giocatore spagnolo deve scendere a patti con le tasse che vengono trattenute direttamente alla fonte. Così, alla fine, il premio netto sarà molto più basso rispetto alla cifra ufficiale.

Il premio riservato al vincitore dell'Australian Open è di poco più di 2 milioni e 400mila euro, ma Carlos Alcaraz riceverà molto di meno da parte degli organizzatori del torneo, a causa delle tasse pagate direttamente alla fonte. Poi il numero uno al mondo dovrà anche regolare i conti col fisco spagnolo: doppia tassazione per lui. Ecco quanto gli resterà alla fine in tasca.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è al centro dell'attenzione degli appassionati di tennis, alimentando discussioni e previsioni.

Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una semifinale lunga e combattuta contro Alexander Zverev.

