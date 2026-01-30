Australian Open Alcaraz e il medical time out per crampi | perché Zverev ha ragione

Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una semifinale lunga e combattuta contro Alexander Zverev. L'incontro si è concluso con l'italiano che ha vinto in cinque set, ma non senza difficoltà. Durante la partita, Alcaraz ha chiesto un medical time out per i crampi, cosa che ha fatto discutere. Zverev sostiene che il suo avversario abbia approfittato di quel momento, mentre altri vedono la scelta come una strategia legittima. La tensione tra i due non si placa, mentre il torneo entra nel vivo con questa finale che promet

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz vola in finale agli Australian Open 2026 oggi, venerdì 30 gennaio, al termine di una semifinale infinita contro Alexander Zverev, battuto in cinque set in una partita condizionata anche dal 'giallo crampi' che hanno colpito lo spagnolo. Il numero uno del mondo infatti nel corso del terzo set, dopo aver vinto i primi due parziali, ha cominciato ad accusare crampi, chiamando un medical time out al cambio di campo. Un'interruzione che ha fatto infuriare Zverev, che è andato a protestare con il giudice di sedia: "È incredibile che venga curato per i crampi, è una str*****a", ha urlato in tedesco, "State proteggendo questi due (Alcaraz e Sinner, ndr) tutto il tempo", ha aggiunto allargando il discorso al presunto trattamento di favore che verrebbe riservato anche a Jannik Sinner.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa mattina a Melbourne Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere il match contro Zverev per un crampo.

La semifinale tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 si è complicata improvvisamente.

