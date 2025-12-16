Jannik Sinner la previsione-choc | Perché Alcaraz vincerà gli Australian Open

Il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è al centro dell’attenzione degli appassionati di tennis, alimentando discussioni e previsioni. In questo scenario, si fa strada un’analisi sorprendente che indica perché Alcaraz potrebbe trionfare agli Australian Open, suscitando dibattiti e aspettative sul futuro dei due talenti.

Il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continua ad animare il dibattito nel mondo del tennis, soprattutto nei periodi di pausa del circuito. I due protagonisti della nuova era si stanno già dividendo i palcoscenici più prestigiosi e, numeri alla mano, lo spagnolo è in vantaggio nel conteggio dei titoli Major: sei contro i quattro dell’azzurro. Un divario che però non racconta tutto e che potrebbe essere colmato nei prossimi anni. Entrambi hanno davanti a sé un traguardo storico: il Career Grand Slam, ovvero la conquista di tutti e quattro i tornei più importanti almeno una volta in carriera. Liberoquotidiano.it

