Edizioni BD & J-POP Manga a Milan Games Week & Cartoomics 2025

Siamo sempre più vicini al weekend di Milan Games Week & Cartoomics, la grande festa dedicata alla cultura pop e geek per una tre giorni di completa immersione in fumetti, manga, giochi di ruolo e videogiochi. Dal 28 al 30 novembre, Edizioni BD & J-POP Manga saranno tra i protagonisti della manifestazione allo Stand K26-L26 del Padiglione 18 con gli autori di Pokémon – La Grande Avventura, Tony Valente, Naokuren, Simone Di Meo, Mogiko e tanti altri ospiti italiani e internazionali! Tra le belle sorprese in fiera ci saranno nuovi arrivi manga e a marchio BD, nonché esclusive activity ispirate alle serie del momento: DanDaDan, Zatch Bell!, The Fragrant Flower Blooms with Dignity e Komi Can’t Communicate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

