Edizioni BD & J-POP Manga a Milan Games Week & Cartoomics 2025

Nerdpool.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo sempre più vicini al weekend di Milan Games Week & Cartoomics, la grande festa dedicata alla cultura pop e geek per una tre giorni di completa immersione in fumetti, manga, giochi di ruolo e videogiochi. Dal 28 al 30 novembre, Edizioni BD & J-POP Manga saranno tra i protagonisti della manifestazione allo Stand K26-L26 del Padiglione 18 con gli autori di Pokémon – La Grande Avventura, Tony Valente, Naokuren, Simone Di Meo, Mogiko e tanti altri ospiti italiani e internazionali! Tra le belle sorprese in fiera ci saranno nuovi arrivi manga e a marchio BD, nonché esclusive activity ispirate alle serie del momento: DanDaDan, Zatch Bell!, The Fragrant Flower Blooms with Dignity e Komi Can’t Communicate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

edizioni bd amp j pop manga a milan games week amp cartoomics 2025

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Milan Games Week & Cartoomics 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Le novità Edizioni BD &amp;amp; J-POP Manga a Lucca Comics and Games 2021 - Per quanto riguarda la Lucca Comics and Games 2021 di Edizioni BD vede protagonisti per tutti i giorni della fiera Leila Leiz (L’Orda), Simone Di Meo (Li troviamo solo quando sono morti), Daniele Di ... Segnala tomshw.it

Edizioni BD e J-POP Manga presentano le novità di maggio 2025 - Ogni settimana regalerà tante nuove storie in cui immergersi e imprevedibili sviluppi e colpi di scena nelle ... Secondo justnerd.it

5 fumetti J-POP Manga e Edizioni BD da acquistare a giugno 2025 - POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a giugno 2025. Lo riporta spaziogames.it

Cerca Video su questo argomento: Edizioni Bd Amp J