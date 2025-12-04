Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di dicembre 2025

Tra titoli d'autore e volumi speciali legati alle property più amate, dicembre riserverà moltissime sorprese ai lettori di Edizioni BD & J-POP Manga! La prima settimana del mese arriva sugli scaffali Takemitsu Zamurai, la serie in quattro volumi firmata da Issei Eifuku e Taiyo Matsumoto, il geniale autore di Sunny, Tekkon Kinkreet e Ping Pong! I fan di DanDaDan non potranno perdersi DanDaDan Daizukan Fanbook, la prima enciclopedia ufficiale dedicata a caratteristiche e abilità di tutti i personaggi della serie, comprese razze aliene, yokai e tutte le altre creature soprannaturali che compaiono nella folle avventura creata da Yukinobu Tatsu.

