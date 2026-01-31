Winter Games Express | il treno di cioccolato da Guinness World Record arriva in aeroporto

Giovedì sera, all’aeroporto di Orio al Serio, si è diffuso un profumo insolito. Decine di passeggeri si sono fermati, attratti dall’odore inaspettato che proveniva da un treno speciale. È il Winter Games Express, il treno di cioccolato riconosciuto dal Guinness dei primati, arrivato in aeroporto per un evento unico nel suo genere. La scena ha attirato l’attenzione di molti, curiosi di vedere da vicino questa carrozza fatta di dolcezza e record.

Un odore atipico, diverso dal solito, a partire dalla tarda serata di giovedì 29 gennaio, ha catturato l'attenzione dei migliaia di passeggeri che ogni giorno accorrono all'Aeroporto di Orio al Serio verso nuove destinazioni. La preoccupazione quotidiana riguardante attesa e eventuali ritardi dei velivoli, fino al 19 febbraio, per un attimo, potrebbe essere interrotta da un dirompente sentore di acquolina in bocca che colpirà molti. Letteralmente. Questo perché nella zona che corrisponde all'ingresso numero 5 dell'aerostazione, si distende con i suoi 55,27 il treno di cioccolato più lungo del mondo, che il 26 gennaio scorso davanti a Palazzo Lombardia a Milano è stato insignito del record mondiale, il Guinness World Record, imbattuto da quasi 14 anni.

