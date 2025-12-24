Meloni e la rivoluzione del presepe | Una nazione che conosce le proprie radici non ha paura del futuro

"Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani: a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta di fronte al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale. Anni fa vi ho detto "prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe", lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, il presepe racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cuzzupi (Ugl Scuola): "Una scuola aperta, funzionale e consapevole delle proprie radici è il motore per il futuro del Paese"

"Il video della bimba che elenca le parolacce che conosce è una resa del mondo adulto": l'opinione del pedagogista

Il messaggio di auguri per le festività del Presidente Meloni.

