Paura sul monte Misma | valanga sfiora un gruppo di escursionisti
Questa mattina, sul monte Misma, un gruppo di escursionisti si è trovato vicino a una valanga che si è staccata ieri. Per fortuna, nessuno si è fatto male, anche se l’evento ha creato grande spavento tra chi era in zona. La neve si è staccata improvvisamente, sfiorando i partecipanti e costringendoli a scappare in fretta. La zona è ancora sotto stretta osservazione e le autorità invitano a fare attenzione prima di avventurarsi in quelle montagne.
Bagolino, 1 febbraio 2026 – Nuovo allarme valanga ieri sulle montagne della provincia di Brescia, per fortuna senza serie conseguenze. Un’altra slavina si è staccata questa volta sul monte Misma, a quota 1900 metri, in territorio di Bagolino, e ha lambito quindici persone. Solo una - un sessantenne - ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti un paio di elicotteri del 118 e della finanza oltre alle squadre del Soccorso alpino, che erano già sul posto per un’esercitazione e dunque hanno potuto intervenire più che tempestivamente. I pericoli. L’improvviso rialzo delle temperature sta, come sempre accade in circostanze simili, aumentando vertiginosamente il rischio di crolli e distacchi di neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
