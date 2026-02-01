Questa mattina, sul monte Misma, un gruppo di escursionisti si è trovato vicino a una valanga che si è staccata ieri. Per fortuna, nessuno si è fatto male, anche se l’evento ha creato grande spavento tra chi era in zona. La neve si è staccata improvvisamente, sfiorando i partecipanti e costringendoli a scappare in fretta. La zona è ancora sotto stretta osservazione e le autorità invitano a fare attenzione prima di avventurarsi in quelle montagne.

Bagolino, 1 febbraio 2026 – Nuovo allarme valanga ieri sulle montagne della provincia di Brescia, per fortuna senza serie conseguenze. Un’altra slavina si è staccata questa volta sul monte Misma, a quota 1900 metri, in territorio di Bagolino, e ha lambito quindici persone. Solo una - un sessantenne - ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti un paio di elicotteri del 118 e della finanza oltre alle squadre del Soccorso alpino, che erano già sul posto per un’esercitazione e dunque hanno potuto intervenire più che tempestivamente. I pericoli. L’improvviso rialzo delle temperature sta, come sempre accade in circostanze simili, aumentando vertiginosamente il rischio di crolli e distacchi di neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura sul monte Misma: valanga sfiora un gruppo di escursionisti

Approfondimenti su Monte Misma

Nel pomeriggio, una valanga ha coinvolto un gruppo di escursionisti nelle Alpi cuneesi, precisamente nel territorio di Acceglio, in provincia di Cuneo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Monte Misma

Argomenti discussi: Prima il boato e poi la valanga, paura in montagna: in azione i soccorsi con più elicotteri, 15 persone coinvolte e un ferito; Allarme sulle montagne bresciane, seconda valanga in 24 ore: prima sul Tonale e ora a Bagolino (ma senza conseguenze).

Prima il boato e poi la valanga, paura in montagna: in azione i soccorsi con più elicotteri, 15 persone coinvolte e un feritoBRESCIA. Il boato e poi la valanga, momenti paura all'ora di pranzo di oggi sul monte Misma nel bresciano: coinvolte quindici persone, una di queste rimasta ferita. L'allarme è scattato attorno alle 1 ... ildolomiti.it

Paura a San Felice Circeo per una fuga di gas Venerdì pomeriggio evacuate tre palazzine in via Monte Circeo per una grave perdita sulla condotta principale. Interrotta la corrente pubblica e privata In azione Vigili del Fuoco di Latina e Terracina, Poliz - facebook.com facebook